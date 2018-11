Regeni, Fico: "La Camera sospende le relazioni con il Parlamento egiziano" | Indagati sette agenti

Si tratterebbe nello specifico di 007 della National Security del presidente Abdel Fattah Al Sisi. In base alle indagini, il ricercatore universitario sarebbe stato pedinato e controllato almeno fino al giorno della sua scomparsa, il 25 gennaio 2016.



Fico ha definito un "atto giusto, forte e coraggioso" la decisione della Procura di Roma di iscrizione nel registro degli indagati di almeno 5 agenti della sicurezza nazionale egiziana. "Visto che la Procura de Il Cairo non procede, è giusto lo faccia la Procura di Roma", ha affermato il presidente della Camera che alla domanda sull'auspicata collaborazione con le autorità egiziane per arrivare alla verità sul caso Regeni ha ricordato: "A settembre sono andato a Il Cairo. Avevo detto sia al presidente Al Sisi sia al presidente del Parlamento egiziano che eravamo in una situazione di stallo: avevo avuto delle rassicurazioni. Ma ad oggi non è arrivata nessuna svolta".



Sul caso Regeni è intervenuto anche il vicepremier Matteo Salvini. "Credo che il governo, con tutti i suoi esponenti e il Parlamento, con tutti i suoi esponenti di maggioranza e opposizione, stiano facendo il massimo. Poi purtroppo governiamo in Italia e non in Egitto", ha spiegato.