Reddito di cittadinanza, il ministro delle Finanze tedesco difende l'Italia

Il ministro tedesco delle Finanze Olaf Scholz interviene in difesa del reddito di cittadinanza. "Chi sapeva che, in un Paese fondatore dell'Ue, un'economia industriale di successo, non c'è un'assicurazione per disoccupati di lungo corso? - spiega -. Il governo cerca di fare una cosa del genere. Forse è troppo quello a cui punta, ma non si può dire 'come vi viene in mente' a un esecutivo che tenta di risolvere una questione così importante".