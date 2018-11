A un giornalista che, al suo arrivo a Bruxelles per la riunione dell'Ecofin, gli chiedeva se l'Italia si senta trattata in modo ingiusto rispetto ad altri paesi, Tria ha risposto: "Dobbiamo spiegare questo alla Commissione, non voglio anticipare qui la risposta".



Moscovici: "Ci aspettiamo una revisione della Manovra" - Ma il commissario Moscovici rimane fermo nella sua posizione e dice che dall'Italia "attendiamo una Manovra rivista, e il primo punto è quindi averne una". Poi aggiunge: "Il 13 novembre non è la fine del mondo ma solo un nuovo passo. Però una cosa è essere flessibili nell'interpretazione delle regole, un'altra è essere fuori dalle regole".



Giorgetti: "Nessuna Manovra bis, la Manovra è una" - Sul nodo Manovra è intervenuto anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, che ha precisato: "La manovra è una, non ci saranno Manovre bis". A chi gli ha chiesto se, al ritorno di Tria dall'Eurogruppo, ci sarà un vertice di maggioranza, Giorgetti ha poi risposto: "Basta chiamarli vertici, è una cosa normale. si tratta solo di una riunione".



"Fiscal compact? Io non l'avrei mai firmato" - In una lunga intervista che sarà pubblicato sul libro "Rivoluzione" di Bruno Vespa, il ministro spiega la sua visione su economia e trattati con l'Europa e, quando gli viene chiesto se avrebbe firmato il trattato di Maastricht, risponde: "Non avrei firmato altre cose arrivate dopo. Come il 'fiscal compact', che la Gran Bretagna non firmò. Non avrei firmato e messo in Costituzione il pareggio di bilancio. Non sono contrario al principio in sè, ma una norma del genere non ha senso se alla politica monetario sovranazionale non si affianca una politica fiscale unitaria. Il fallimento dell'Europa sta qui. La politica fiscale è espressione della sovranita' politica. O abbiamo una politica fiscale europea affidata a un'autorità politica (e per questo discrezionale) o le cose non funzionano. Io sono disposto a far scendere da un treno in corsa un conducente nazionale per farvi salire uno sovranazionale, ma non farei scendere il conducente nazionale per affidare il treno a un pilota automatico. Questo è il grande nodo irrisolto".