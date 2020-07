Recovery Fund, Conte: "Con Rutte divergenze su cui si può lavorare"

Al termine della sua missione all'Aja dove ha incontrato il premier olandese Mark Rutte, Giuseppe Conte ha spiegato che "non c'è piena convergenza ma c'è convergenza sulla necessità di una risposta europea", Per il primo ministro italiano "ci sono ancora alcune divergenze su cui possiamo lavorare. C'è confronto in un ottimo clima". In merito al Recovery fund Conte ha sottolineato come sia necessario "non farsi imbrigliare dalla burocrazia".

Parlando con i giornalisti Conte ha spiegato di aver "condiviso" con Rutte "la opportunità se non addirittura dal mio punto di vista la necessità che il negoziato in corso possa essere finalizzato quanto prima. Non è interesse di nessuno che la risposta europea sia ritardata".

Per quanto riguarda il Recovery fund il premier italiano ha sottolineato come l'Italia abbia "già iniziato a lavorare in una prospettiva di riforme strutturali e investimenti che portino a una ripresa. Non c'è dubbio che dobbiamo fare in modo che il Recovery plan sia effettivo e reale perché se lo infittissimo di condizionamenti che avrebbero effetto di rallentare la ripresa potrebbero diventare inefficaci ma non è questo lo spirito di questo progetto". "Dobbiamo evitare di farci imbrigliare in una burocrazia che lo renda meno effettivo - ha concluso -, quando tutti i Paesi lavorano per tagliare la burocrazia".