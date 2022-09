Re Carlo III parla alla nazione: "Grazie mamma per il tuo amore" | E ai sudditi dice: "Prometto di servirvi per tutta la mia vita"

La mia amata madre fonte di ispirazione -

Re Carlo si è rivolto stasera alla nazione, nel suo primo discorso da sovrano, per indicare la scomparsa regina Elisabetta come una fonte "d'ispirazione" per milioni di persone, per lui stesso e per la famiglia reale. Carlo ha parlato della regina scomparsa giovedì come della sua "amata madre" e ne ha messo in rilievo "lo spirito di servizio" e "la devozione" al suo dovere, ma anche il suo "calore" umano". Non senza esprimere "gratitudine" nei suoi riguardi.

"Nel corso degli ultimi settant'anni abbiamo visto la nostra società trasformarsi in una società dalle molte culture e dalle molte fedi, e le istituzioni dello Stato sono cambiate a loro volta. Ma, in tutti i cambiamenti e le sfide, la nostra nazione e la più ampia famiglia dei Regni - dei cui talenti, tradizioni e successi vado immensamente orgoglioso - hanno prosperato e fiorito. I nostri valori sono rimasti, e devono rimanere, costanti": lo ha dichiarato re Carlo III nel suo primo discorso da monarca britannico.

La promessa come la mamma 70 anni fa -

"Nella devozione della Regina, oggi prometto di servire la Costituzione della nostra nazione finché sarò in vita nel Regno Unito e dovunque voi viviate. Sarò al vostro servizio con lealtà, rispetto e amore". Questa la formula usata da re Carlo III parafrasando quello che la stessa Regina Elisabetta disse nel suo discorso di nel suo discorso di incoronazione. La Regina Elisabetta "ha compiuto sacrifici e la sua dedizione come sovrana non ha mai ceduto nei momenti di gioia e tristezza". "Le istituzioni dello Stato sono mutate ma nonostante cambiamenti e sfide la nostra nazione ha continuato a prosperare e fiorire. I nostri valori devono restare saldi e costanti", ha detto ancora Re Carlo III.

"Conto sulla mia adorata Camilla, sarà all'altezza" -

"E' un "momento di grande cambiamento per la mia famiglia, conto sull'amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia regina consorte, so che sarà all'altezza del suo ruolo". Lo ha detto Carlo III nel suo primo discorso alla nazione da re.

"William il mio successore come duca di Cornovaglia" -

Re Carlo ha annunciato alla nazione la nomina di William, suo primogenito e nuovo erede al trono, come "principe di Galles" e di Kate come Principessa di Galles: "William assumerà il titolo scozzese e sarà mio successore come duca di Cornovaglia, e assumerà le responsabilità che io ho assunto per 50 anni".

"Provo affetto per Harry e Meghan" -

"Provo affetto per Harry e Megan, spero che continuino a costruire la loro vita Oltreoceano".