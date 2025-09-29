Tre ragazze torturate e uccise in diretta social, Argentina sotto shock

Alonso ha spiegato che la diretta delle torture è stata visionata da circa 45 persone collegate a un gruppo criminale. Secondo la stampa locale, le tre ragazze erano state attirate in trappola con la promessa di un pagamento di 300 dollari per un "party sessuale". Per il triplice omicidio cinque persone sono già state arrestate, mentre altre due, tra cui un 20enne narcotrafficante peruviano, Pequeño J, sospettato di essere il mandante, sono ancora ricercate. Tra gli arrestati Ariel Giménez, accusato di aver scavato la buca in cui sono state sepolte le tre ragazze, e Lázaro Víctor Sotacuro, accusato di essere l'autista del veicolo che ha fornito supporto al furgone che ha trasportato le vittime a Florencio Varela.