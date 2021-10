Una nomina storica - ancor più dopo la presidenza di Donald Trump, che aveva inziato una vera guerra contro il mondo transgender: dal divieto di arruolarsi all’immpossibilità di prestare servizio nelle forze armate. “Un gigante passo avanti verso l’uguaglianza della nazione” sono le parole del segretario alla Salute Xavier Becerra.

Parla Levine - "Possa questo appuntamento oggi essere il primo di molti altri a venire, mentre creiamo un futuro diverso e più inclusivo", ha detto in un discorso che ha reso omaggio ad altre persone Lgbt che sono venute prima di lei. “La diversità ci fa essere più forti. Le prospettive diverse rendono migliore la comunità. Questa è un’occasione memorabile e storica”, ha detto martedì dopo aver prestato giuramento.

Chi è Rachel Levine - Nata in Massachusetts, classe ‘57, da una famiglia ebraica. Il suo curriculum è solidissimo. Si è laureata all' Harvard College e alla Tulane University School of Medicine, poi si specializza nel celebre ospedale newyorkese Monte Sinai. Psichiatra e pediatra, diventa medico generale della Pennsylvania e segretario alla salute dello Stato lavorando su questioni spinose, come la diffusa dipendenza da oppiacei. Solo nel 2011 decide di affrontare la transizione da uomo a donna, intensificando anche l’attivismo politico sui temi transgender. E diventa una delle figure più significative nell'organizzazione Equality Pennsylvania. Nel luglio 2017 il governatore Wolf la nomina Segretario della Sanità, confermata all'unanimità dal Senato dello Stato della Pennsylvania. Poi entra nell’amministrazione Biden, e si arriva al 19 ottobre 2021: alla nomina di ammiraglio a quattro stelle nel Public Health Service Commissioned Corps degli Stati Uniti.