La Corte Suprema Usa dà ragione a un transgender sull'utilizzo dei bagni della scuola

I giudici hanno confermato le sentenze di tribunali di grado inferiore, che avevano ritenuto il divieto incostituzionale.

Le politiche del board scolastico della Gloucester County, in Virginia, prevedevano che ogni persona usasse le toilette corrispondenti al proprio sesso, non alla propria identità di genere, o che scegliessero in alternativa dei bagni privati. La Corte Suprema ha dato ragione ha l'ex studente.