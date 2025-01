Il racconto dell'italiana accoltellata dall'ex a Oslo: "Sorrideva mentre mi colpiva"

"Faccio ancora gli incubi su quella mattina". Martina Voce, la 21enne italiana sopravvissuta a 30 coltellate sferrate il 22 dicembre dal suo ex fidanzato a Oslo, racconta i terribili attimi in cui ha pensato di morire. "Ero fuori dal negozio per buttare via delle cose e me lo sono visto davanti - dice a Repubblica -. Mi ha chiesto se avevo ancora un ragazzo. Gli ho risposto di farsi i fatti suoi e che se voleva comprare qualcosa poteva anche entrare, altrimenti doveva andarsene".