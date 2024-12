Accoltellata dall'ex a Oslo, il padre: "Mia figlia ora parla e cammina"

E' in grado di parlare e di camminare, anche se con aiuti, Martina Voce, la 21enne fiorentina che è stata accoltellata dal suo ex a Oslo. Lo racconta il padre Carlo, che l'ha subito raggiunta in Norvegia appena saputo dell'aggressione, che spiega: "Martina non è più tracheotomizzata, ha un supporto che l'aiuta a parlare per non sforzare le corde vocali e ha anche camminato, sempre con un supporto. Oggi ci è venuta lei incontro in ospedale, accompagnata dalle infermiere". Ha sorpreso medici e infermieri con il veloce recupero, e i sanitari, aggiunge, "sono fiduciosi anche per la mobilità del volto".