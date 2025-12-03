Qatargate, Parlamento Ue revoca l'immunità a Moretti ma non a Gualmini

Scoppiato il 9 dicembre 2022, il presunto scandalo di corruzione che ha coinvolto diversi eurodeputati, resta ancora fermo alle indagini preliminari
Il Parlamento Ue ha approvato la richiesta, avanzata a marzo dalla Procura del Belgio, di revocare l'immunità all'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. La decisione finale sarà adottata dalla plenaria dell'Eurocamera. La stessa commissione giuridica (Juri) ha invece respinto la medesima richiesta avanzata per l'altra europarlamentare dem Elisabetta Gualmini.
Scoppiato il 9 dicembre 2022, il presunto scandalo di corruzione che ha coinvolto diversi eurodeputati, resta ancora fermo alle indagini preliminari. In parallelo prosegue il riesame dei metodi adottati dalla giustizia belga.