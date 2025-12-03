Logo Tgcom24
LA DECISIONE

Qatargate, Parlamento Ue revoca l'immunità a Moretti ma non a Gualmini

Scoppiato il 9 dicembre 2022, il presunto scandalo di corruzione che ha coinvolto diversi eurodeputati, resta ancora fermo alle indagini preliminari

03 Dic 2025 - 13:03
© dal-web

© dal-web

Il Parlamento Ue ha approvato la richiesta, avanzata a marzo dalla Procura del Belgio, di revocare l'immunità all'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. La decisione finale sarà adottata dalla plenaria dell'Eurocamera. La stessa commissione giuridica (Juri) ha invece respinto la medesima richiesta avanzata per l'altra europarlamentare dem Elisabetta Gualmini.

Alessandra Moretti (a sinistra) - Elisabetta Gualmini

Scoppiato il 9 dicembre 2022, il presunto scandalo di corruzione che ha coinvolto diversi eurodeputati, resta ancora fermo alle indagini preliminari. In parallelo prosegue il riesame dei metodi adottati dalla giustizia belga.

