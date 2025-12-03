Qatargate, Parlamento Ue revoca l'immunità a Moretti ma non a Gualmini

Il Parlamento Ue ha approvato la richiesta, avanzata a marzo dalla Procura del Belgio, di revocare l'immunità all'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. La decisione finale sarà adottata dalla plenaria dell'Eurocamera. La stessa commissione giuridica (Juri) ha invece respinto la medesima richiesta avanzata per l'altra europarlamentare dem Elisabetta Gualmini.