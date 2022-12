Qatargate, giudice: "Panzeri anima organizzazione fraudolenta"

È quanto si legge nel mandato di arresto europeo notificato a Maria Colleoni e Silvia Panzeri, moglie e figlia dell'ex parlamentare europeo, ora ai domiciliari, la prima nella Bergamasca e la seconda nel suo appartamento nel Milanese. Le due donne sono accusate di concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio.

Pd, sospensione cautelativa per Cozzolino - Nel frattempo si è riunita, in via telematica, la commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico. I componenti hanno deliberato di sospendere cautelativamente Andrea Cozzolino dall'albo degli iscritti e degli elettori del Pd, nonché da tutti gli organismi del partito di cui dovesse eventualmente essere parte. E ciò fino alla chiusura delle indagini in corso da parte della magistratura relative allo scandalo Qatargate."Il provvedimento che applica le norme dello statuto del Pd, del codice etico e del regolamento delle commissioni di garanzie, e che mira a tutelare l'immagine del Partito democratico e a consentire all'onorevole Cozzolino (già comunque autosospesosi dal Gruppo S&D del Parlamento Europeo) la più ampia difesa delle proprie posizioni - è immediatamente esecutivo", spiega il partito.