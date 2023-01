Qatargate, Andrea Cozzolino: non invoco immunità parlamentare

Per lo scandalo Qatargate, Andrea Cozzolino non invocherà l'immunità al Parlamento europeo.

"Dopo aver avanzato formale richiesta in tal senso alle Autorità giudiziarie procedenti, l'onorevole Cozzolino chiederà anche all'assemblea parlamentare cui appartiene di essere sentito per rispondere a tutte le domande e offrire tutte le informazioni e i chiarimenti utili all'accertamento dei fatti", dichiarano gli avvocati dell'europarlamentare. "Non intende invocare l'immunità parlamentare per l'attività politica che ha svolto in maniera libera e trasparente, essendo del tutto estraneo ai fatti di reato per cui si procede".