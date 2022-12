Qatar 2022, il fratello di Grant Wahl accusa: "L'hanno ucciso perché io sono gay"

Vivo a Seattle, Washington. Sono il fratello di Grant Wahl. Sono gay. Sono la ragione per cui ha indossato la maglia arcobaleno ai Mondiali . Mio fratello era sano. Mi ha detto di aver ricevuto minacce di morte. Non credo che mio fratello sia semplicemente morto. Credo sia stato ucciso. E chiedo solo aiuto". Inizia così un video postato su Instagram dal fratello del cronista della Cbs morto mentre seguiva i quarti di finale mondiale Olanda-Argentina in Qatar. "Stiamo ancora cercando di scoprire cosa è successo - aggiunge. - E' crollato allo stadio, ha ricevuto la rianimazione cardiopolmonare, è stato portato da Uber in ospedale ed è morto. Abbiamo appena parlato con il Dipartimento di Stato e Celine (la moglie, ndr) ha parlato con Ron Klain e la Casa Bianca".

L'accusa lanciata via social da Eric Wahl sul decesso improvviso del fratello durante il match Olanda-Argentina, fa riferimento a quando il 21 novembre scorso il cronista della Cbs aveva indossato la maglietta con la bandiera arcobaleno durante i Mondiali. Per questo motivo Grant Wahl sarebbe stato bloccato dal personale di sicurezza prima del suo ingresso allo stadio. Lo stesso giornalista aveva poi raccontato di esser stato trattenuto per 25 minuti allo stadio prima di Usa-Galles, per la maglietta arcobaleno a sostegno dei diritti Lgbt. Wahl aveva infine aggiunto che la FIFA si era scusata con lui per l'episodio.



I giornalisti che erano seduti accanto a lui, in tribuna stampa, hanno raccontato che Wahl è collassato durante i supplementari del match. I soccorsi, hanno aggiunto, sono arrivati rapidamente.

"Ha ricevuto cure mediche di emergenza immediate sul posto, che sono continuate mentre è stato trasferito in ambulanza all'Hamad General Hospital", ha riferito il comitato organizzatore della Coppa del mondo in un comunicato, che non ha menzionato la causa della morte. "Siamo in contatto con l'ambasciata degli Stati Uniti e le autorità locali competenti per garantire che il processo di rimpatrio della salma sia conforme ai desideri della famiglia".

Lunedì Wahl aveva raccontato di essere stato visitato in una clinica medica, dove gli erano stati somministrati antibiotici e sciroppo per la tosse per un possibile caso di bronchite.