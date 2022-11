Ucraina, Putin rientra nell'accordo sul grano | Scambio di accuse sul nucleare, il New York Times: "Militari russi parlano dell'atomica"

La guerra in Ucraina giunge al 253esimo giorno.

Il ministero della Difesa russo annuncia che la Russia riprenderà la partecipazione all'accordo sul grano. Intanto il Cremlino convoca l'ambasciatore britannico accusando Londra per l'attacco a Sebastopoli e il sabotaggio al gasdotto Nord Stream. Gli Usa sono "sempre più preoccupati" dal possibile uso di armi nucleari da parte della Russia: secondo funzionari statunitensi, citati dal New York Times, i capi militari russi hanno discusso l'uso di armi nucleari tattiche in Ucraina.