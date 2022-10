Gas, il Turkmenistan si dice pronto a rifornire l'Europa

Sul fronte del gas il Turkmenistan si propone come fornitore all'Europa.

Lo ha detto il ministro di Stato turkmeno e presidente di Turkmengaz, Batyr Amanov, in occasione della conferenza internazionale Oil and Gas of Turkmenistan 2022 in corso ad Ashgabat. "Il Turkmenistan è un esportatore di gas affidabile e un attore chiave sulla scena energetica globale, che ha ampie prospettive di fornitura di gas naturale all'Europa" ha affermato. Attualmente il Turkmenistan esporta gas verso la Russia e la Cina.