Putin: la Russia sostiene gli sforzi di Kim Jong-un sui rapporti con gli Usa

La Russia sostiene gli sforzi della Corea del Nord per cercare di migliorare i rapporti con gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante l'incontro con Kim Jong-un a Vladivostok, in Russia. "Sono convinto - ha detto Putin - che la visita in Russia contribuirà a risolvere la situazione nella penisola coreana", indicando "cosa può fare la Russia per sostenere i processi attualmente in corso".