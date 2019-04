Kim in Russia per vedere Putin | Cremlino: sì agli sforzi contro il nucleare

Il Cremlino: "Sostenere gli sforzi contro il nucleare" - "Come sapete - ha chiarito Peskov, citato dalla Tass -, anche altri Paesi stanno facendo sforzi per raggiungere un accordo. Tutti gli sforzi meritano di essere sostenuti se perseguono l'obiettivo di ottenere la denuclearizzazione e in generale una soluzione al problema delle due Coree".



Il viaggio di Kim - Il treno speciale e blindato del "supremo leader" ha attraversato il ponte sul fiume Tumen intorno alle 10:40 locali (le 3:40 in Italia). Un'orchestra militare della guardia d'onore ha accolto Kim nella piazza di fronte alla stazione ferroviaria.



Fonti ufficiali hanno riferito che il leader della Corea del Nord si fermerà a Vladivostok fino al 27 aprile. Dopo l'incontro con Putin, Kim passerà un altro giorno nella città russa e visiterà alcuni luoghi tra cui l'acquario Primorsky e l'isola di Russky. A Khasan Kim era stato accolto con una tradizionale cerimonia di benvenuto, con la consegna simbolica di pane, sale e un bouquet di fiori.