Putin: "L'obiettivo della Russia non è occupare l'Ucraina"

"L'obiettivo della Russia non è occupare l'Ucraina".

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dall'agenzia Tass. Putin ha accusato Kiev di "sabotare la soluzione pacifica della crisi". Secondo lui l'avanzata delle truppe russe in Ucraina "si sta sviluppando con successo in stretta conformità con i piani già approvati". Per Putin a subire "un vero genocidio", poi, sono stati gli abitanti del Donbass per 8 anni".