Putin aumenta di 25mila unità il numero di militari: totale a +1,5 milioni

Il presidente russo Vladimir Putin ha aumentato di 25mila unità il numero massimo di militari nelle forze armate russe. Attraverso la firma del decreto riguardante l'aumento il numero complessivo dei soldati russi si attesta a 1.535.000 uomini. Secondo quanto si legge nel documento, la decisione è stata adottata "in relazione alla creazione di unità di costruzione militare nelle forze armate della Federazione Russa". Il decreto precedente, emesso lo scorso 12 giugno, aveva fissato il numero di militari a 1.510.000 unità.