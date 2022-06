Putin: "Armi Usa? Le schiacciamo come noci" | Kuleba: "Macron umilia la Francia" | Nato: da domani esercitazioni nel Baltico con 16 Paesi, anche Svezia e Finlandia

Gli Usa mostrano i muscoli a Vladimir Putin: nel Baltico c'è anche la Uss Kearsarge, la gigantesca nave d'assalto anfibia ancorata al porto di Stoccolma che prenderà parte alle esercitazioni Nato con 16 Paesi. Il vascello ospita 26 aerei da guerra e 2.400 tra marines e marinai. E' uno dei mezzi messi in campo dagli Usa dopo la promessa di garantire la sicurezza dei due Paesi nordici nel periodo di interim tra la loro richiesta di entrare nella Nato e la loro accettazione, su cui incombe ancora il veto turco. Ma, scrive il Nyt, è anche un monito a Svezia e Finlandia sui loro potenziali obblighi in caso di conflitto, come ha messo in chiaro il capo di stato maggiore congiunto Usa Mark Milley. "La Russia ha la sua flotta baltica", ha detto, sottolineando però che anche la Nato avrà la propria presenza nel Baltico una volta che Svezia e Finlandia entreranno nell'Alleanza. In pratica il Baltico diventerà un 'lago Nato', a parte San Pietroburgo e Kaliningrad.