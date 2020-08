Proteste Usa, Trump: "A Portland un caos, fare pulizia o lo farò io"

"A Portland c'è il caos ed è così da molti anni. Se questo zimbello di sindaco non farà pulizia andremo lì e lo faremo noi per loro". Lo ha scritto su Twitter Donald Trump , riferendosi alle protesta nella città dell'Oregon in cui un attivista di estrema destra è stato ucciso. Il sindaco di Portland, Ted Wheeler, ha subito replicato al presidente Usa: "Sei tu ad aver creato questo livello di odio e divisione".

Secondo Trump, "i sindaci e i governatori della sinistra radicale guidano città in balia di una folle violenza e hanno perso il controllo del loro 'Movimento'. Gli anarchici e i sobillatori hanno preso la mano e non ascoltano nessuno, e hanno costretto Slow Joe a uscire fuori dal suo sottoscala", ha concluso il numero uno della Casa Bianca, riferendosi alla ripresa della campagna elettorale in persona da parte di Joe Biden.

Il sindaco di Portland a Trump: "Sei tu ad aver creato clima d'odio" Immediata è arrivata la replica del sindaco di Portland, Ted Wheeler, che si è rivolto direttamente a Trump: "Ciò di cui l'America ha bisogno è che tu venga fermato in modo che possiamo tornare insieme", ha detto il primo cittadino, attribuendo al presidente le ragioni delle violenze e della divisione. "Sei tu che hai creato questo livello di odio e divisione. Sei tu che non hai trovato un modo per dire i nomi dei neri uccisi dagli agenti di polizia. E sei tu che hai affermato che i suprematisti bianchi sono brave persone. La tua campagna di paura e' antidemocratica come qualsiasi cosa tu abbia fatto per creare odio e vetriolo nel nostro bel Paese".

Biden: "Trump si sente debole e fomenta la violenza" "Donald Trump ha fomentato la violenza nelle città americane. Lo fa perché è debole". Loo ha detto Joe Biden parlando in Pennsylvania dove è ripartita in queste ore la sua campagna elettorale in persona.