Proteste No vax a Parigi, 97 fermi e 513 multe: sequestrati oltre 300 veicoli

Tra i fermati anche uno dei più noti leader dei gilet gialli, Jerome Rodrigues. Per tutti l'accusa è di aver partecipato o organizzato una manifestazione vietata. Oltre 300 i veicoli sequestrati per aver infranto il divieto di accesso in città.

La prefettura precisa che il divieto di manifestare permane per tutta la giornata di domenica. Oltre alle persone che sono state fermate sabato all'Arco di Trionfo, ci sono stati altri interventi della polizia nella notte tra sabato e domenica nel quartiere degli Champs Elysées.

Un agente punta l'arma contro un automobilista, chiesta un'indagine - Sui social network è stato diffuso un video che mostra un poliziotto mentre punta l'arma contro un automobilista sabato, a Place de l'Etoile, durante le proteste. Si vede l'agente che esce dall'auto, pistola alla mano, dopo aver inseguito e fermato un veicolo su cui ci sono alcuni manifestanti che sventolano la bandiera francese.

Dal Web

L'agente si avvicina e punta l'arma contro il guidatore. Sulla vicenda il capo della polizia di Parigi ha chiesto un'indagine amministrativa interna. In un altro video un poliziotto colpisce con violenza alla testa con un manganello un uomo sugli Champs Elysées.

Lunedì in programma mega raduno No vax a Bruxelles - Centinaia di camper sono stati parcheggiati al Bois de Boulogne. L'intenzione dei partecipanti al convoglio sarebbe di partire alla volta di Bruxelles, dove è in programma per lunedì un grande raduno dei No Green pass e dei No vax.