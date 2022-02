Covid, proteste in Nuova Zelanda: camion circondano Congresso

Afp

Un corteo di camion e camper ha bloccato le strade intorno al Parlamento della Nuova Zelanda a Wellington per protestare contro le misure sanitarie e la vaccinazione, una iniziativa ispirata a quella che sta paralizzando la capitale del Canada. Centinaia di veicoli, coperti da scritte come "ridateci la nostra libertà" e "la coercizione non è consenso", hanno sostato nelle strade vicino al Parlamento. Altre centinaia hanno attraversato il centro della città suonando i clacson mentre oltre un migliaio di persone hanno assistito a dei comizi.