Proteste in Russia contro la guerra, oltre 800 arresti

Oltre 800 persone sono arrestate in tutta la Russia durante le proteste contro l'invasione dell'Ucraina.

Lo riferisce il sito OVD-Info, precisando che 817 manifestanti sono stati portati via dalla polizia in 37 città. Sono almeno trecento le persone fermate per "manifestazioni non autorizzate" solo a Mosca. Proteste contro la guerra in Ucraina si sono svolte in molte città del Paese. Dal 24 febbraio, giorno dell'inizio dell'attacco contro Kiev, si contano 14.274 arresti di persone scese in piazza per esprimere il loro dissenso.