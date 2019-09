E' stato interrotto il servizio di trasporto ferroviario per l'aeroporto di Hong Kong dopo che in queste ore lo scalo risulta nuovamente assediato dai manifestanti, all'indomani dei violenti scontri fra dimostranti e polizia. Restano attivi i treni dall'aeroporto all'isola di Chek Lap Kok. Al momento diverse centinaia di manifestanti si sono radunate nello scalo in risposta ad appelli lanciati online.