Price cap, gli Usa dopo le critiche di Zelensky: "Efficace contro Putin"

Gli Stati Uniti sono favorevoli al "price cap" e sono convinti che la misura "servirà a limitare la Putin".

Washington risponde così alle critiche di Volodymyr Zelensky contro la decisione presa dall'Unione europea. A chiarirlo è stato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, che in un briefing virtuale con la stampa ha spiegato: "Il price cap frenerà la capacità del Cremlino di finanziare la sua macchina da guerra. Quanto all'aumento dei prezzi del petrolio, in futuro la misura si potrà aggiustare".