Price cap al gas, Spagna: ottimista su accordo, prevarrà solidarietà

Sul price cap al gas, la Spagna crede in un'intesa.

"Sono convinta, dopo questo Consiglio, che il principio dell'accordo sia quello che ha prevalso nell'incontro, nonostante le nostre divergenze", ha detto il ministro spagnolo per la Transizione ecologica, Teresa Ribera, al termine del Consiglio straordinario Energia a Bruxelles. Ribera ha aggiunto che "ci sarà un lavoro intenso ora fino al 13 dicembre (data in cui è stato fissato il nuovo Consiglio) e grazie a questo non ho dubbi che dobbiamo essere ragionevolmente ottimisti e che la solidarietà, l'unità e la flessibilità prevarranno per raggiungere un consenso alla fine del mese prossimo".