Prezzo del petrolio a picco dopo l'annuncio di Trump: barile subito sotto i 100 dollari

I prezzi del petrolio sono crollati e i future azionari statunitensi sono balzati in avanti dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato che avrebbe sospeso per due settimane la sua minaccia di attacchi devastanti contro l'Iran. I future sul petrolio greggio statunitense Wti sono crollati del 18% a circa 92,60 dollari al barile, mentre i future sul Brent sono scesi di circa il 6% a 103,40 dollari. Entrambi i prezzi rimangono ben al di sopra dei livelli di inizio guerra. I future sull'indice S&P 500 sono saliti del 2,4%.