Presidenza ceca: intesa in Ue sul rinnovo delle sanzioni a Mosca

"Nella prima riunione dopo la pausa estiva gli ambasciatori hanno concordato in linea di principio di rinnovare le sanzioni individuali contro la Russia a metà settembre.

Seguirà la procedura formale". Lo rende noto in un tweet la presidenza ceca del Consiglio europeo, aggiungendo che l'Unione "resta resiliente e unita". Il rinnovo delle sanzioni imposte dall'Ue contro la Russia, per cui è necessaria l'unanimità, nei giorni scorsi era stato messo in discussione dall'Ungheria che chiedeva lo stralcio dalla blacklist dell'Ue di tre oligarchi russi, Alisher Usmanov, Pyotr Aven e Viktor Rashnikov.