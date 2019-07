Portogallo, gli incendi devastano il centro del Paese: almeno venti feriti

Gli uomini impegnati nelle operazioni di soccorso sono circa 1.700. Gli incendi hanno provocato finora 20 feriti, otto pompieri e 12 civili, secondo un bilancio del ministero dell'Interno. Un civile con ustioni gravi è stato evacuato in elicottero verso Lisbona, 200 chilometri a sud, e nella notte fra sabato e domenica diversi villaggi sono stati sgomberati per precauzione mentre le fiamme si avvicinano ad alcune case isolate nei pressi della città di Maçao.



Sulle cause dei roghi è stata avviata un'indagine, per accertare se possano essere di origine dolosa. "Come mai cinque incendi di dimensioni significative cominciano in zone così vicine?", ha chiesto il ministro dell'Interno portoghese, Eduardo Cabrita, in conferenza stampa. In un messaggio, il presidente Marcelo Rebelo de Sousa ha espresso la sua solidarietà con le centinaia di persone impegnate per fermare i roghi. In sei regioni del centro e del sud del Portogallo è stata dichiarata l'allerta incendi massima.