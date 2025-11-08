Pisolino di Trump nello Studio Ovale: il video diventa virale e i dem deridono il presidente

Il governatore della California Gavin Newsom, uno degli avversari più diretti di Trump sul piano politico e comunicativo, ha rilanciato il video con un messaggio sarcastico: “Dozy Don è tornato!”. A ruota sono arrivate le prese in giro di commentatori e influencer democratici. L’attivista Harry Sisson ha scritto: “Quest’uomo non sta bene”, mentre vari utenti hanno ricordato come Trump avesse spesso definito Biden “addormentato” durante i dibattiti e le campagne elettorali. Anche Jen Psaki, oggi conduttrice e analista politica, ha sottolineato la “singolare coincidenza” tra il pisolino e il tema della conferenza dedicata alla salute pubblica.