Pisolino di Trump nello Studio Ovale: il video diventa virale e i dem deridono il presidente

Il filmato circola sui social e alimenta l’ironia degli avversari. La Casa Bianca respinge allarmi sulla salute
© Getty
Un breve video diffuso online mostra Donald Trump con gli occhi chiusi e la testa reclinata durante un incontro nello Studio Ovale con i manager delle principali case farmaceutiche americane. Le immagini, rilanciate anche dall’ufficio stampa del governatore democratico Gavin Newsom, sono diventate virali in poche ore. E i democratici hanno colto al volo l’occasione per ribaltare la narrativa che per anni aveva visto il tycoon prendere di mira Joe Biden con il soprannome di “Sleepy Joe”.
Tra le voci più attive nel deridere Trump c’è Jen Psaki, ex portavoce di Biden, che ha ironizzato su X: “Si è addormentato proprio mentre il Chirurgo generale degli Stati Uniti parlava di insonnia e obesità. Un po’ ironico, no?”. Dalla Casa Bianca, però, è arrivata una smentita secca su qualsiasi allarme riguardante la salute del presidente, definendo l’episodio “un semplice momento di stanchezza”.
Nel filmato, diffuso inizialmente su X, Trump si accascia sulla poltrona durante una conferenza dedicata all’abbassamento dei costi dei farmaci. Mentre il responsabile dei Servizi Medicare e Medicaid, Mehmet Oz, sta parlando, il presidente chiude per qualche secondo gli occhi e poggia la testa sullo schienale. La scena è durata meno di dieci secondi ma è bastata per scatenare meme, clip satiriche e commenti politici, alimentati anche dai principali network televisivi americani. Il video è stato visualizzato milioni di volte nelle prime ore e ha occupato le trending topic di X e TikTok negli Stati Uniti.
Il governatore della California Gavin Newsom, uno degli avversari più diretti di Trump sul piano politico e comunicativo, ha rilanciato il video con un messaggio sarcastico: “Dozy Don è tornato!”. A ruota sono arrivate le prese in giro di commentatori e influencer democratici. L’attivista Harry Sisson ha scritto: “Quest’uomo non sta bene”, mentre vari utenti hanno ricordato come Trump avesse spesso definito Biden “addormentato” durante i dibattiti e le campagne elettorali. Anche Jen Psaki, oggi conduttrice e analista politica, ha sottolineato la “singolare coincidenza” tra il pisolino e il tema della conferenza dedicata alla salute pubblica.
Dal portavoce della Casa Bianca è arrivata una smentita ufficiale alle speculazioni su possibili problemi di salute. Trump si sarebbe semplicemente "concesso un attimo di pausa" durante la lunga giornata di incontri. Già a ottobre il presidente si era sottoposto a un controllo medico completo, comprensivo di test cognitivo e risonanza magnetica. L’amministrazione ha definito l’esame una “procedura standard”, ribadendo che il tycoon gode di “ottima salute e piena operatività”.
Il termine “sleepy” è da anni al centro della dialettica politica americana. Trump lo aveva coniato per Biden, presentandolo come simbolo di debolezza e scarsa lucidità. Oggi, con le immagini del presidente che chiude gli occhi nello Studio Ovale, la definizione sembra ritorcersi contro di lui. I democratici sfruttano l’episodio per rilanciare il tema dell’età e della prontezza fisica dei leader, mentre i repubblicani minimizzano, parlando di “banale pausa di concentrazione”. L’episodio conferma come ogni gesto presidenziale possa trasformarsi in una battaglia simbolica nella comunicazione dei due schieramenti, soprattutto in vista delle elezioni.
L’incontro allo Studio Ovale era dedicato alla presentazione di nuove misure per contenere i costi dei farmaci dimagranti basati su GLP-1, divenuti un tema centrale nel dibattito sanitario. Tra i presenti, Mehmet Oz, a capo dei Servizi Medicare e Medicaid, e vari rappresentanti dell’industria farmaceutica. Il presidente, secondo quanto riferito da fonti della Casa Bianca, aveva programmato una giornata di riunioni consecutive prima della conferenza.
Durante la stessa conferenza, un ospite presente in sala è stato colto da un malore improvviso ed è svenuto. L’evento è stato temporaneamente sospeso e ripreso dopo alcuni minuti. Secondo quanto riferito dai portavoce della Casa Bianca, la persona si è ripresa rapidamente e l’incontro è proseguito regolarmente. Il breve momento di confusione, seguito al presunto pisolino del presidente, ha contribuito ad alimentare ulteriormente l’attenzione dei media e la viralità del video.