Pioggia di razzi dal Libano su Israele, è il peggior attacco dal 2006: sale la tensione

"Agiremo con determinazione contro gli estremisti" "I nostri nemici non devono sbagliarsi, il dibattito interno in Israele non ci impedirà di agire contro di loro. Siamo tutti uniti", ha aggiunto Netanyahu, spiegando come Israele non abbia "alcuna intenzione di cambiare lo status quo sul Monte del tempio" (la Spianata delle Moschee, ndr). Il premier ha poi fatto un appello a "calmare gli animi" anche se Israele "agirà con determinazione contro gli estremisti che praticano la violenza".

"Azione di fazioni palestinesi presenti in Libano" La pioggia di razzi dal Libano su Israele rischia d'infiammare il Medio Oriente. Secondo fonti militari dello Stato ebraico, a essere responsabili del lancio dei 34 missili dal Paese dei Cedri verso la Galilea occidentale sarebbero fazioni palestinesi presenti in Libano. In precedenza, altri sette razzi (nessuno dei quali ha raggiunto il territorio israeliano) sarebbero stati tirati da Hamas e Jihad islamica direttamente dalla Striscia di Gaza, in apertura della giornata in cui si festeggia la Pasqua ebraica.



Sale la tensione La cornice di riferimento di questa recrudescenza della tensione è la situazione sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme, dove negli ultimi giorni si sono verificati scontri violenti tra le polizie israeliana e palestinese.

Unifil: "Evitare l'escalation" A dare il senso della preoccupazione è stato il comandante in capo dell'Unifil, generale Aroldo Lazaro: "La situazione è estremamente seria", ha avvertito, invitando alla "calma e a evitare l'escalation". Dopo l'attacco missilistico i militari italiani del contingente Unifil sono entrati al riparo nei bunker delle proprie basi.

Israele valuta "tutte le opzioni di risposta" Per ora lo Stato ebraico ha precisato di non aver risposto all'azione militare dal Libano. Posizione in netta controtendenza con la prassi abituale dell'esercito che di norma risponde immediatamente - come fatto con Hamas a Gaza - agli attacchi. Benyamin Netanyahu ha però convocato il gabinetto di sicurezza e il ministro della Difesa Yoav Gallant ha dato mandato di preparare "tutte le opzioni di risposta".

Non si parla solo del Libano ma anche di Gaza Ovvio che al centro della discussione ci sia il Libano, dal cui territorio è partito l'attacco, ma alcuni analisti hanno fatto notare come l'ampiezza dell'azione sarebbe stata difficilmente realizzabile senza l'assenso di Hezbollah. Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, si trova in visita proprio a Beirut da Hassan Nasrallah, capo di Hezbollah, alleato dell'Iran.

Razzi di Gaza in risposta alle violenze nella moschea di Gerusalemme Il lancio dei razzi dalla Striscia di Gaza ha fatto seguito ai nuovi incidenti sulla Spianata delle Moschee (il Monte del Tempio per gli ebrei). I palestinesi hanno addossato la responsabilità alla polizia israeliana entrata nella moschea con granate assordanti e sparando proiettili di gomma. La polizia ha replicato denunciando che dozzine di giovani hanno portato pietre e petardi nella moschea, cercando di barricarsi all'interno.

Le reazioni internazionali Gli Usa hanno sostenuto il diritto di Israele di difendersi "da ogni aggressione" mentre l'Onu, condannando il lancio di razzi, ha chiesto "moderazione" a tutte le parti. La partita in corso a Sud e a Nord ha tuttavia rinsaldato l'unità di Israele: Yair Lapid e Benny Gantz, avversari di Netanyahu sulla riforma della giustizia, hanno detto che "quando si tratta della sicurezza, in Israele non c'è distinzione fra governo e opposizione".