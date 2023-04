Gerusalemme, scontri tra polizia israeliana e palestinesi nella moschea di Al Aqsa | Razzi da Gaza

Fotogallery - I sostenitori di Trump scendono in strada a New York e Mar-a-Lago

Tensione altissima a Gerusalemme.

Diverse persone sono rimaste ferite negli scontri scoppiati all'interno della moschea di Al Aqsa, dove la polizia israeliana è intervenuta per espellere alcuni "agitatori". La mossa è stata definita un "crimine senza precedenti" da Hamas, che governa di fatto la Striscia di Gaza. Il movimento islamista ha invitato i palestinesi in Cisgiordania "ad andare in massa alla moschea di Al Aqsa per difenderla assieme a tutti i luoghi sacri". Dopo gli scontri, da Gaza sono stati lanciati razzi contro alcune città del sud di Israele.