Usa: piccolo aereo precipita su zona commerciale di Philadelphia, si temono vittime

Nuovo incidente aereo negli Usa. Un piccolo aereo è precipitato vicino al centro commerciale Roosevelt Mall a Philadelphia, in Pennsylvania. Secondo i media locali ha colpito alcuni edifici e si è sviluppato un incendio. Non si conoscono le cause dell'incidente né, al momento, se ci siano vittime. Le squadre di soccorso sono al lavoro per contenere le fiamme, che si stanno propagando rapidamente. Sui social circolano alcuni video del vasto incendio.