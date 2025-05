Pfizergate, tegola su Von der Leyen per le chat con il capo di Pfizer | I giudici: "Non possono rimanere segrete"

Una battaglia legale condotta dal New York Times sul terreno della trasparenza che, nella sentenza dei giudici di Lussemburgo, Bruxelles ha perso offrendo risposte "mutevoli o imprecise". E da cui esce rafforzato un principio destinato a fare scuola: anche una chat, ha cantato vittoria il quotidiano statunitense, "non può sfuggire al controllo pubblico". Anche perché proprio in quel a livello europeo si concluse un accordo multimiliardario per l’acquisto di 1,8 miliardi di dosi del vaccino messo a punto dalla multinazionale americana insieme all’azienda tedesca BioNTech. Giusto chiarire un concetto: il Tribunale non impone a von der Leyen la pubblicazione degli sms, ma boccia sonoramente il rifiuto. "Tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili", ammoniscono i giudici, osservando come un semplice "non li abbiamo" non sia una giustificazione valida. Per questi moti vi ha dato ragione al New York Times che aveva denunciato la Commissione per aver negato l’accesso ai documenti.