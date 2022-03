Petrolio, Germania: se potessimo fermare import da Mosca lo faremmo

Se la Germania potesse "fermare le importazioni di petrolio dalla Russia lo farebbe automaticamente".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Annalena Baerbock a Bruxelles. "E' importante che parliamo tra noi" per "capire come possiamo ridurre questa dipendenza. Ora stiamo preparando i passi da implementare molto presto nel futuro", ha aggiunto, ribadendo che al momento Berlino importa "molto petrolio da Mosca così come altri Paesi Ue".