Petroliera arenata nel Canale di Suez, rischiato il blocco

Da alcuni giorni sui social circolano le immagini e i video della Ever Given, la super portacontainer che a marzo si incagliò in Egitto nel Canale di Suez e bloccò per sei giorni la circolazione in uno snodo nevralgico della logistica mondiale. A mostrare tra i primi le foto è stato Sal Mercogliano, un professore di storia marittima della Campbell University. Il "naso" della Ever Given risulta molto danneggiato per ripararlo sarà necessaria la sostituzione. La prua verrà tagliata e cambiata con un nuovo pezzo già in costruzione. Anche i motori hanno avuto diversi danni.