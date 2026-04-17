Washington, cita la Bibbia ma è Pulp Fiction: bufera su Hegseth per il discorso al Pentagono
Il suo portavoce su X: "Preghiera chiaramente ispirata al dialogo del film"
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A Washington esplode la polemica su Pete Hegseth, segretario alla Difesa degli Stati Uniti, protagonista di una clamorosa gaffe durante una funzione religiosa al Pentagono. Convinto di citare un passo della Bibbia, Hegseth ha invece recitato un testo che richiama una celebre scena del film Pulp Fiction.
Il discorso
Durante l’intervento, Hegseth ha pronunciato parole che si ispirano al presunto versetto di Ezechiele 25:17, ma con modifiche evidenti: "Il cammino dell'aviatore abbattuto è assediato da ogni parte dalle iniquità degli egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi... Colpirò con grande vendetta e furiosa ira coloro che tentano di catturare e distruggere mio fratello io mi abbatterò su di voi con grande vendetta e furia cieca... Saprete che il mio nominativo è Sandy 1 quando riverserò la mia vendetta su di voi. Amen”. Nel testo, il riferimento religioso viene stravolto: il "Signore" diventa "Sandy 1" e il protagonista non è più l’uomo giusto, ma un "aviatore abbattuto".
Origine reale
Chi conosce il cinema di Quentin Tarantino ha subito riconosciuto il passaggio. Non si tratta infatti di un versetto biblico autentico, ma di un monologo inventato per Pulp Fiction. Nel film, il personaggio Jules Winnfield, interpretato da Samuel L. Jackson, recita quella frase prima di uccidere le sue vittime, attribuendola ironicamente alla Bibbia.
La replica del portavoce
"Il Segretario Hegseth ha condiviso una preghiera personalizzata, indicata come la preghiera CSAR, utilizzata dai coraggiosi combattenti di Sandy-1 che hanno guidato la missione di salvataggio diurna di Dude 44 Alpha dall'Iran, chiaramente ispirata al dialogo di Pulp Fiction. Tuttavia, sia la preghiera CSAR sia il dialogo di Pulp Fiction erano riflessi del versetto Ezechiele 25:17, come il Segretario Hegseth ha chiaramente affermato nel suo intervento durante la cerimonia di preghiera. Chiunque sostenga che il segretario abbia citato in modo errato Ezechiele 25:17 sta diffondendo fake news ed è ignorante della realtà" ha scritto sul suo profilo X il portavoce del segretario della Difesa Sean Parnell.