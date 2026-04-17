Washington, cita la Bibbia ma è Pulp Fiction: bufera su Hegseth per il discorso al Pentagono

"Il Segretario Hegseth ha condiviso una preghiera personalizzata, indicata come la preghiera CSAR, utilizzata dai coraggiosi combattenti di Sandy-1 che hanno guidato la missione di salvataggio diurna di Dude 44 Alpha dall'Iran, chiaramente ispirata al dialogo di Pulp Fiction. Tuttavia, sia la preghiera CSAR sia il dialogo di Pulp Fiction erano riflessi del versetto Ezechiele 25:17, come il Segretario Hegseth ha chiaramente affermato nel suo intervento durante la cerimonia di preghiera. Chiunque sostenga che il segretario abbia citato in modo errato Ezechiele 25:17 sta diffondendo fake news ed è ignorante della realtà" ha scritto sul suo profilo X il portavoce del segretario della Difesa Sean Parnell.