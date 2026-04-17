Il Pentagono: "L'Iran dispone ancora di migliaia di missili"

L'Iran dispone ancora di "migliaia di missili" e di droni d'attacco monouso in grado di minacciare le forze statunitensi e alleate nella regione, nonostante i bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele contro le risorse militari di Teheran. Lo ha dichiarato un alto funzionario militare statunitense ai legislatori al Congresso, come riferisce la "Cnn". Le milizie sciite sostenute dall'Iran hanno inoltre condotto "centinaia" di attacchi contro le forze statunitensi dall'inizio della guerra con l'Iran a febbraio, ha affermato il tenente generale James Adams, capo della Defense Intelligence Agency.