Pentagono, cambio ai vertici del comando Usa in America Latina

Il comandante delle forze militari statunitensi responsabile dell'area dell'America Latina va in pensione con due anni di anticipo rispetto alle scadenze previste. La notizia è stata riportata dalla Reuters. La decisione si inserisce in un contesto segnato dall'aumento delle tensioni con il Venezuela. Tra gli elementi richiamati vengono indicati il recente sequestro di una petroliera e oltre venti attacchi mortali contro imbarcazioni sospettate di essere coinvolte nel traffico di droga. L'ammiraglio Alvin Holsey sarebbe stato estromesso dall'incarico dal segretario alla Difesa Pete Hegseth.