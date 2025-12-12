Logo Tgcom24
Mondo
Vertici militari Usa

Pentagono, cambio ai vertici del comando Usa in America Latina

12 Dic 2025 - 18:30
Il comandante delle forze militari statunitensi responsabile dell'area dell'America Latina va in pensione con due anni di anticipo rispetto alle scadenze previste. La notizia è stata riportata dalla Reuters. La decisione si inserisce in un contesto segnato dall'aumento delle tensioni con il Venezuela. Tra gli elementi richiamati vengono indicati il recente sequestro di una petroliera e oltre venti attacchi mortali contro imbarcazioni sospettate di essere coinvolte nel traffico di droga. L'ammiraglio Alvin Holsey sarebbe stato estromesso dall'incarico dal segretario alla Difesa Pete Hegseth.

usa