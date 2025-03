Pescatore peruviano salvato dopo tre mesi nell'Oceano, come ha fatto a sopravvivere? Ecco cosa sappiamo

Novantacinque giorni dopo aver lasciato il porto di origine, una nave ecuadoriana riuscì finalmente ad avvistare l'imbarcazione di Máximo. I soccorritori lo trasportarono in un centro medico, in evidente stato di disidratazione e in condizioni gravi. Il 15 marzo, Máximo Napa ha potuto fare ritorno nel suo Perù, dove è stato accolto con commozione all'aeroporto Jorge Chávez, alla presenza di familiari, amici, vicini e molte altre persone commosse dalla sua incredibile impresa. In mezzo alla folla desiderosa di festeggiarlo, Máximo Napa si è preso un momento per riflettere su ciò che lo aveva aiutato a sopravvivere per così tanti giorni. " Ragazzi, vorrei che mi lasciaste un momento per mia madre. Voglio dire davanti a tutti che ti amo, mamma". I due si sono sciolti in un abbraccio intenso, tra le lacrime di tutti.