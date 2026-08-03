Aereo Perù, un turista spagnolo: "Avevo preso quel volo una settimana fa, ci dissero che era il più sicuro"

In aeroporto tutto era tranquillo: l'ingresso, i controlli di sicurezza e l'imbarco si sono svolti senza intoppi, ha raccontato López spiegando che "ci era stato detto che questi aerei erano i più sicuri, l'opzione più sicura, erano del 2020-2021. Non potevamo sospettare che qualcosa potesse andare storto". "Quando sali a bordo di questo piccolo aereo, ti rendi conto che non è uno di quei grandi aerei di linea commerciali. È molto meno equipaggiato in termini di infrastrutture, posti a sedere e così via, ma è perfettamente funzionale. Non hai nulla da sospettare", ha affermato pur sottolineando di aver notato l'assenza di spiegazioni sui protocolli di emergenza prima del decollo.