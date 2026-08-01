Perù, precipita un aereo turistico diretto alle Linee di Nazca: 13 morti | Media: "Tra le vittime sette italiani"
Le autorità locali confermano che non ci sono sopravvissuti. "Undici passeggeri e due membri dell'equipaggio sono deceduti", spiega la polizia. L'ipotesi è che lo schianto sia stato dovuto al maltempo
Tragedia in Perù. Un piccolo aereo turistico diretto al famoso sito archeologico delle Linee di Nazca è precipitato: tredici i morti. Secondo i media locali, "sette sono italiani". Il velivolo è caduto intorno alle 13 ora locale. Le autorità hanno confermato che non ci sono sopravvissuti a causa della violenza dell'impatto e dell'incendio che si è scatenato successivamente. "Undici passeggeri e due membri dell'equipaggio sono deceduti", ha dichiarato il maggiore di polizia Jorge Andrade ai cronisti nel luogo dell'incidente, nel sud del Paese.
La Farnesina segue la vicenda
Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco, diretto a Nazca, ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo. Tra le vittime, riportano i media locali, "ci sono sette italiani". Oltre a loro sono morti anche due cittadini spagnoli e due tedeschi. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane. La Farnesina segue la vicenda.
Indagini in corso
La Commissione per le indagini sugli incidenti aerei ha iniziato la raccolta delle prove tecniche sul luogo dello schianto. L'obiettivo dell'indagine, riferisce El Comercio, è stabilire se si sia verificato un guasto meccanico nei sistemi dell'aeromobile o se abbiano influito fattori esterni sulla caduta. L'area rimane presidiata dalla polizia per proteggere i componenti del velivolo sparsi sul terreno.
Ipotesi maltempo
Al momento non c'è alcuna certezza sulle cause del disastro, ma si fa strada l'ipotesi che lo schianto sia stato causato dal maltempo: nelle ultime ore forti venti hanno interessato la regione, dove violente raffiche hanno provocato la caduta di alberi, danni alle infrastrutture, incidenti stradali e anche la sospensione temporanea delle operazioni aeree in diverse province.
Disposta l'autopsia
L'impatto è avvenuto in un terreno agricolo della zona di Pueblo Viejo, situato a breve distanza dall'aerodromo María Reiche. La struttura dell'aeromobile è andata completamente distrutta e i resti sono finiti sparsi tra i campi coltivati circostanti. La procura ha disposto il trasferimento delle vittime all'obitorio di Ica per le autopsie.
I precedenti
Incidenti simili si sono già verificati nella regione. Nel 2022, in uno schianto aereo erano morte sette persone, tra cui due cittadini cileni e tre olandesi. Nell'ottobre del 2010, quattro turisti britannici e due membri dell'equipaggio peruviani erano deceduti in seguito a uno schianto simile.