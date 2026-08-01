Perù, precipita un aereo turistico diretto alle Linee di Nazca: 13 morti | Media: "Tra le vittime sette italiani"

Tragedia in Perù. Un piccolo aereo turistico diretto al famoso sito archeologico delle Linee di Nazca è precipitato: tredici i morti. Secondo i media locali, "sette sono italiani". Il velivolo è caduto intorno alle 13 ora locale. Le autorità hanno confermato che non ci sono sopravvissuti a causa della violenza dell'impatto e dell'incendio che si è scatenato successivamente. "Undici passeggeri e due membri dell'equipaggio sono deceduti", ha dichiarato il maggiore di polizia Jorge Andrade ai cronisti nel luogo dell'incidente, nel sud del Paese.