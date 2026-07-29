Argentina, elicottero precipita durante un'esercitazione antincendio: sette morti

Dramma in Argentina. Un elicottero impegnato in un'esercitazione antincendio, con sette persone a bordo, è precipitato oggi nel parco provinciale di Ischigualasto, nella provincia di San Juan, in una zona considerata di difficile accesso. Stando alle autorità locali, non ci sarebbero sopravvissuti.
L'ultimo contatto
Il velivolo è stato localizzato dopo l'attivazione di un segnale di emergenza. Un comunicato del ministero della Sicurezza argentino riferisce dell'invio di squadre di soccorso che stanno cercando di raggiungere il luogo dell'incidente per portare avanti le operazioni di recupero. L'ultimo contatto con l'elicottero è stato riportato alle 10:26 ora locale (le 15.26 in Italia) attraverso un segnale di emergenza.
Sette morti
Successivamente un secondo elicottero è accorso sul posto individuano i resti del velivolo precipitato. Nella nota si precisa che si trattava di una unità impegnata in un addestramento contro incendi forestali e che a bordo si trovavano il capo dei vigili del fuoco della provincia e il suo vice, il direttore della protezione civile provinciale, il vicecapo della polizia di San Juan, due vigili del fuoco e il pilota.