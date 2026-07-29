Argentina, elicottero precipita durante un'esercitazione antincendio: sette morti

Successivamente un secondo elicottero è accorso sul posto individuano i resti del velivolo precipitato. Nella nota si precisa che si trattava di una unità impegnata in un addestramento contro incendi forestali e che a bordo si trovavano il capo dei vigili del fuoco della provincia e il suo vice, il direttore della protezione civile provinciale, il vicecapo della polizia di San Juan, due vigili del fuoco e il pilota.