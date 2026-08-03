Incidente aereo in Perù, sospese le operazioni della compagnia Aerodiana

Il ministero dei Trasporti peruviano ha precisato che la Dgac non sta indagando sulle cause dell'incidente. Il suo lavoro è incentrato sulla verifica del rispetto delle normative vigenti da parte della compagnia aerea. L'indagine sulle cause e le circostanze dell'incidente rientra invece esclusivamente nella competenza della Commissione Investigativa sugli Incidenti Aerei (Ciaa), un organismo tecnico del settore che opera in piena autonomia. Attualmente, scrive l'agenzia di notizie peruviana Andina, tre ispettori della Dgac addetti alle operazioni e all'aeronavigabilità stanno conducendo le necessarie verifiche tecniche e documentali nella zona. Due investigatori della Ciaa stanno attualmente raccogliendo prove, conducendo interrogatori, raccogliendo documenti e altre informazioni necessarie per l'indagine. Gli specialisti della Ciaa rimarranno a Nazca per tre giorni. Successivamente, tutte le informazioni e i materiali raccolti saranno trasferiti a Lima per la valutazione e l'analisi specialistica. Nell'ambito dell'indagine, la Ciaa verificherà la possibilità di localizzare e recuperare la scheda di memoria installata nell'aereo. Sebbene questo tipo di velivolo non disponga di una scatola nera convenzionale, è dotato di un dispositivo che potrebbe contenere registrazioni relative al suo funzionamento e alla sua posizione, afferma Andina.