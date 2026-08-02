Aereo precipitato in Perù, la Farnesina conferma 7 vittime italiane | Sono due famiglie di Monza e Seregno

Perù, 13 morti nel crollo di un aereo turistico: le immagini dell'incidente
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L'aereo si è schiantato nei pressi dell'aerodromo Maria Reiche, nell'area di Pueblo Viejo, probabilmente a causa delle condizioni meteorologiche avverse
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È stata confermata dalla Farnesina l'identità delle sette vittime italiane decedute nello schianto aereo avvenuto in Perù. Si tratta di due famiglie residenti a Monza e Seregno.
Le vittime del nucleo monzese sono Paolo Gianturco, 59 anni, la moglie Cristina Maria Bianco di 57 e i loro due figli Pietro e Matteo, rispettivamente di 18 e 24 anni. L'altra famiglia coinvolta è di Seregno: hanno perso la vita Elena Sala, di 58 anni, Massimo Angelucci, anche lui di 58, e il figlio Lorenzo Angelucci, di 24. Le altre vittime sono i tedeschi Andreas Hofmann e Gertrud Maria Hofmann, gli spagnoli Yerro Alfredo Avilés Muñoz e Ana Isabel Sánchez Muñoz. Deceduti anche i peuviani Américo Salazar, pilota dell'aereo e Irenka del Carpio, copilota.
Paolo Gianturco da Linkedin
Tra le vittime italiane il partner di Deloitte Paolo Gianturco. "È una tragedia immensa - ha dichiarato l'amministratore delegato di Deloitte Fabio Pompei all'Agenzia di stampa Ansa - che sconvolge tutta la nostra comunità professionale e la nostra grande famiglia. Paolo è stato un grande innovatore e, soprattutto, una persona che ha saputo ispirare e accompagnare tante colleghe e tanti colleghi, anche giovanissimi, con la sua visione, la sua generosità e la sua umanità".
"In queste ore - ha aggiunto il ceo di Deloitte Consulting Alessandro Mercuri - ho ricevute numerosissime testimonianze del segno che Paolo lascia. Perdo un collega ma soprattutto un amico che ci lascia un esempio che tutti vogliamo seguire".
"Nella giornata di ieri si è verificato un incidente aereo nell'area di Nazca, in Perù, nel quale hanno perso la vita tredici persone, tra cui sette cittadini italiani". Queste le parole con cui ha Farnesina ha conferma il decesso dei sette connazionali.
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Il piccolo aereo da turismo, conferma il ministero, si sarebbe schiantato a causa delle avverse condizioni meteo: "Il velivolo, un Cessna Grand Caravan della compagnia peruviana Aerodiana, era partito da Pisco ed era diretto al sorvolo delle Linee di Nazca, sito archeologico riconosciuto dall'UNESCO. L'aereo si è schiantato nei pressi dell'aerodromo Maria Reiche, nell'area di Pueblo Viejo, dopo aver incontrato condizioni meteorologiche avverse". Nelle ultime ore infatti forti venti hanno interessato la regione, dove violente raffiche hanno provocato la caduta di alberi, danni alle infrastrutture, incidenti stradali e anche la sospensione temporanea delle operazioni aeree in diverse province.
"L'Ambasciata d'Italia a Lima si è attivata con le autorità peruviane dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Le famiglie dei connazionali sono state avvertite in Italia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è rimasto in contatto con l'Ambasciatore a Lima, che ha inviato personale sul luogo dell'incidente. I Ministeri dei Trasporti, del Turismo e degli Esteri peruviani stanno coordinando le attività con le Ambasciate dei Paesi coinvolti" Intanto le autorità peruviane hanno avviato le indagini per accertare con precisione le cause dell'incidente.
"Profondo cordoglio per il tragico incidente aereo avvenuto in Perù, nel quale hanno perso la vita anche sette cittadini italiani. Ai loro cari rivolgo, a nome del Governo italiano e mio personale, la più sincera vicinanza in questo momento di immenso dolore". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.