Pentagono: "Vogliamo che Mosca non minacci più i suoi vicini"

"Vogliamo rendere più difficile per la Russia minacciare i suoi vicini e indebolirla in questo senso".

Lo ha detto il segretario americano alla Difesa, Lloyd Austin, al vertice straordinario per l'Ucraina a Ramstein. "Vogliamo essere sicuri che non abbiano più le capacità per 'bullizzare' i loro vicini, quelle che avevano prima che iniziasse il conflitto in Ucraina", ha ribadito. Sulla minaccia nucleare evocata da Mosca, il capo del Pentagono ha commentato: "Nessuno vuole una guerra nucleare".