Pentagono: "La Russia fornisce uranio arricchito alla Cina"

Secondo il Pentagono, la società russa Rosatom sta fornendo uranio altamente arricchito alla Cina.

Il sottosegretario alla Difesa, John Plumb, ha detto in un'audizione alla Camera americana: "Siamo molto preoccupati per la cooperazione tra Mosca e Pechino in questo ambito. La Cina è impegnata in una rapida espansione e diversificazione delle sue capacità nucleari". L'uranio ufficialmente è stato inviato per rifornire i reattori nucleari autofertilizzanti che usano il plutonio e, ha precisato il funzionario del Pentagono, "il plutonio si usa per fabbricare armi nucleari".