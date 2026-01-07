Donne soldato, il Pentagono avvia revisione sulla loro efficacia in combattimento

Dopo l'annuncio di Hegseth di mesi fa sui nuovi standard fisici per gli arruolati nell'esercito Usa
Il Pentagono avvia una revisione "sull'efficacia operativa" delle donne nei ruoli di combattimento, a quasi dieci anni dall'apertura di tutte le posizioni alle donne militari. L'iniziativa, confermata dal Dipartimento della Guerra, segue le dichiarazioni del capo del Pentagono Pete Hegseth, il quale ha annunciato nuovi standard fisici e non ha escluso l'ipotesi che alcune donne possano essere escluse dai ruoli combattenti. La valutazione è stata affidata all'Institute for Defense Analyses e riguarderà: prontezza, addestramento e performance di esercito e marines.
"L'Institute for Defense Analyses sta esaminando l'efficacia della presenza delle donne nei ruoli di combattimento terrestre per garantire che gli standard siano rispettati e che gli Stati Uniti mantengano le forze armate più efficienti", ha dichiarato il portavoce Kingsley Wilson al sito di notizie politiche The Hill.
Hegseth, in un discorso tenuto nei mesi scorsi davanti a centinaia di alti ufficiali militari a Quantico, in Virginia, ha annunciato nuove direttive per garantire che ogni posizione di combattimento "ritorni al più alto standard maschile" dei test di idoneità fisica del rispettivo corpo militare. "Se ciò significa che nessuna donna si qualificherà per alcuni ruoli di combattimento, così sia", ha aggiunto.
Alcuni mesi fa una ex Top Gun ha già sparato a zero sul capo del Pentagono Pete Hegseth per quello che aveva detto, davanti ai circa 800 generali radunati a Quantico, ossia di "standard maschili" a cui dovrebbero adeguarsi le donne soldato per essere ammesse a ruoli di combattimento.
"Quegli standard non sono mai esistiti. Quando ero pilota di caccia e ho volato in missioni di combattimento non c'era uno standard per uomini e uno per donne per riportare un aereo su una portaerei. O lo sapevi fare, o non lo sapevi fare", aveva detto alla Cnn Amy McGrath, ex pilota dei Marines che ha pilotato caccia F-18 in teatri di guerra come l'Afghanistan e l'Iraq.
McGrath, che è entrata in politica nelle file democratiche dopo aver lasciato le Forze Armate, aveva ribadito che i commenti di Hegseth sulle donne sono stati "ridicoli, ma onestamente davvero minori rispetto al resto del messaggio" dell'ex anchor della Fox chiamato da Donald Trump al posto di ministro della Guerra. Secondo l'ex Top Gun la cosa più grave dell'evento a Quantico "e più spaventosa" è stato quando il presidente Trump ha parlato di usare le città come terreno di addestramento per le forze armate degli Stati Uniti.