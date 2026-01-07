Donne soldato, il Pentagono avvia revisione sulla loro efficacia in combattimento

"Quegli standard non sono mai esistiti. Quando ero pilota di caccia e ho volato in missioni di combattimento non c'era uno standard per uomini e uno per donne per riportare un aereo su una portaerei. O lo sapevi fare, o non lo sapevi fare", aveva detto alla Cnn Amy McGrath, ex pilota dei Marines che ha pilotato caccia F-18 in teatri di guerra come l'Afghanistan e l'Iraq.